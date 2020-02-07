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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الآثار»: تذكرة منفصلة لزيارة البانوراما بقصر البارون

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:05 ص
قصر البارون
قصر البارون
ا ش ا
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وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، على فتح منطقة البانوراما (السطح) الخاصة بقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة للزيارة، وذلك بتذكرة موحدة ومنفصلة عن تلك الخاصة بزيارة القصر.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس، في تصريح له اليوم الجمعة، إن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وافق على فتح منطقة البانوراما ( السطح) الخاصة بالقصر، ليستمتع الزائرون بالتصميمات الرائعة والتأثيرات الفنية البديعة للسطح، بالإضافة إلى مشاهدة البانوراما الخلابة للمنطقة المحيطة للقصر المطل على قصر السلطانة ملك زوجة السلطان حسين كامل، كما أنه يكشف شارع العروبة بأكمله وما به من معالم ومبان.

وعن أسعار التذاكر، أوضح أنه تم تحديد تذكرة منفصلة لزيارة السطح فقط، تبلغ 50 جنيها للزائر الأجنبي و20 جنيها للزائر المصري، وبالنسبة لسعر تذكرة زيارة القصر الخارجية يبلغ 100 جنيه للزائر الأجنبي، و50 جنيها للطالب الأجنبي، و20 جنيها للزائر المصري و10 جنيهات للطالب المصري، لافتا إلى أن التذكرة الخارجية تشمل زيارة القصر والحدائق الخارجية، وعربة الترام ما عدا منطقة البانوراما (السطح).

يذكر أن وزارة السياحة والآثار انتهت حتى الآن، من أكثر من 97% من مشروع ترميم وإعادة تأهيل القصر، حيث يقوم فريق العمل بوضع اللمسات النهائية له، بالإضافة إلى القيام بأعمال إعادة تأهيل القصر، ليصبح معرضًا يروي تاريخ حي هليوبوليس بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدني بمصر.

وسيشمل القصر، مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسامات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

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