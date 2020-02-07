ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في الصين لـ632 حالة

أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم الجمعة، إصابة 2447 حالة إضافية مؤكدة بفيروس «كورونا»، بالإضافة إلى 69 حالة وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس مع نهاية يوم الخميس 6 فبراير.وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن عدد الوفيات على مستوى الصين ارتفع بذلك إلى 632 حالة من بينهم 618 حالة في مقاطعة هوبي وحدها.كما ارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الصين منذ بداية تفشي المرض إلى 22 ألفا و112 حالة، بينهم 15 ألفًا و804 حالات تلقوا العلاج.