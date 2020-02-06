موظف بالكهرباء يختلس 30 مليون جنيه من المال العام

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة رئيس قسم التحصيل بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وآخر يعمل تاجر ملابس، إلى محكمة الجنايات؛ لقيامهما بغسل أموال تقدر بــ 31 مليون جنيه، والاستيلاء على المال العام وتزوير محررات رسمية.وجاء في أوراق التحقيقات وأمر الإحالة الخاصة بالقضية ان المتهم الاول " س.ع.ح" رئيس قسم التحصيل بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمتهم " هـ. ع. ح" تاجر ملابس جاهزة، قاما على مدار 3 سنوات بارتكاب جرائم غسيل أموال متحصلة من جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، وذلك بأن قام المتهم الأول بتأسيس شركتين تجاريتين الاولى باسم المتهم الثاني والثانية باسم والدته، واستثمر فيهما بعضا من الأموال المستولى عليها من المال العام، كما أودع جزءا من هذه الأموال بحسابه وحساب احدى الشركتين لدى احد البنوك، كما أجرى تحويلات مصرفية فيما بين هذين الحسابين.وأوضحت التحقيقات ان المتهم الأول قام بشراء سيارتين، بينما أودع المتهم الثانى بعضا من الأموال المستولى عليها بحسابه وحساب المتهم الأول وحساب احدى الشركتين بذات البنك، وبلغت الأموال المتحصلة 31 مليون و968 ألف جنيه، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة الأموال ومتحصلاتها وتمويه مصدرها وطبيعتها والحيلولة دون معرفة صاحب الحق فيها، وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.وجاء فى أدلة الثبوت ان جهات التحقيق استمعت الى اقوال شهود الاثبات فى الواقعة، وقال " حسين على حسين، عضو بالرقابة الإدارية، أن تحرياته أكدت قيام المتهم الاول بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الاجرامى المتمثل فى الاستيلاء على مبلغ 30 مليون جنيه من أموال شركة شمال القاهرة للكهرباء، خلال اربعة سنوات استغل فيهم طبيعة عمله كرئيس قسم التحصيل، حيث استولى على المبالغ المالية المحصلة من العملاء بعد استبدالها بشيكات آجلة باسمه والتزوير فى محررات جهة عمله لتغطية ذلك.وأضاف ان أفعاله المادية تمثلت بقصد غسل الاموال المتحصلة عن هذا النشاط الإجرامي بان أنشأ شركتين تجاريتين، استثمر فيهما جانبا من الأموال المستولى عليها واتخذهما ستارا لإخفاء تلك الأموال، وقام بنقل ملكية احدهم لشقيقه المتهم الثانى الذى تبين من التحقيقات ان كان على علم بان تلك الشركات تستخدم كستار لغسيل الاموال، وتولى هو إدارة الشركة ظاهريا، والشركة الثانية أسسها المتهم الأول باسم والدته، والتى أشارت التحقيقات أنها لا تعلم مصدر وطبيعة أموال تلك الشركة.كما تم الاستماع الى شاهدين من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى وهم "إبراهيم محمد"،و "محمد ذكى" المكلفين من النيابة العامة بفحص حسابات المتهم، التى توصلت الى انه قام بايداع مبلغ 16 مليون جنيه فى رصيد والدته، و12 مليون جنيه آخرين وقام بعمليات إيداع بلغت 120 عملية وتحويلات بنكيه للشركات المذكورة بإجمالى 30 مليون جنيه.وجاء فى ملاحظات النيابة العامة ان المتهم أقر فى التحقيقات أنه أسس شركتين للملابس وأدوات التجميل باسم والدته وشريكه الثاني، وتولى هو إدارتهم فعليا والتعامل على حسابها الجارى لدى احد البنوك، مستخدما توكيلا بنكيا صادرا عن والدته.