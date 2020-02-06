«محلية النواب» تناقش موازنة الوزارة والمحافظات اليوم

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الخميس 3 اجتماعات؛ لمناقشة موازنة الدولة بمختلف القطاعات المحلية.وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول: الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 20182019، فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لهيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة عن العام المالي 20182019.كما تناقش خلال اجتماعها الثالث الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة وهيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية عن العام المالي 20182019.