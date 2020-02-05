فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، فتح باب التظلمات على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، ولمدة أسبوعين.وأكد حمزة رضوان مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، أنه سيتم قبول طلبات التظلمات لمدة أسبوعين منذ ظهور النتيجة، بعد سداد مبلغ عشرين جنيهًا عن كل مادة مطلوب التظلم عليها.وأضاف، أنه يتم بعد سداد الرسوم المقررة التقدم بطلب لإدارة شئون الطلبة في المديرية، حيث سيتم توجيه ولي الأمر والطالب إلى الكنترول للاطلاع على ورقة الإجابة وتسجيل الملاحظات، والعرض على اللجنة من التوجيه العام بالمديرية، وسيتم الفصل في التظلم وإصدار النتيجة فيما بعد.وأشار رضوان إلى أنه لا يوجد مسمى عشرة أوائل على مستوى المحافظة، إلا بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني وآخر العام؛ لأن ترتيب الأوائل يكون على الدورين معًا، موضحًا أن ترتيب الإدارات التعليمية عبارة عن ترتيب للناجحين ولا تمثل الأعلى في الدرجات، حيث من الممكن أن يكون الأعلى في الدرجات من آخر الدرجات في الترتيب.وتابع: أنه من الممكن أن تكون الإدارة الأعلى في الترتيب لا يوجد من بين طلابها من حصل على درجات نهائية، فالترتيب للأكثر عددًا من الناجحين بالنسبة إلى عدد المتقدمين.وكان الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية اليوم، حيث بلغت نسبة النجاح 80.9٪ على مستوى المحافظة.