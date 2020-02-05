الديهي يعرض مشهد فاضح لمذيع إخواني: «أنا مكسوف» (فيديو)

عرض الإعلامي نشأت الديهي مقطع فيديو مسجل لإحدى حلقات المذيع الإرهابي محمد ناصر مع زميله سامي كمال الدين، واحتوى المقطع على إيحاءات خارجة وفاضحة.وأظهر المقطع الذى عرض ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «ten»، المذيعين الإرهابيين وهما يتبادلان كلام مملؤ بالإيحاءات الجنسية غير اللائقة على الهواء، ليعلق الديهي قائلًا: «أنا مستغرب أن الواد سامي كمال ده صعيدي للأسف ده صعيدي.. واختتم تعليقه على الفيديو بقوله: والله أنا مكسوف».وتابع: «هؤلاء هم النماذج الذي يزعمون أنهم أصحاب دعوة وأن جماعة الإخوان دعوية وتدافع عن الإسلام».