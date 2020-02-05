الديهي: رجال الإخوان «لبسوا الطرح» والخطورة أصبحت فى نسائهم

قال الإعلامي نشأت الديهي إن رجال جماعة الإخوان الإرهابية لم يعد لهم نفس مقدار الخطر كما كان فى السابق، وذلك بعدما «ارتدى رجال الإخوان الطرح والنقاب» لتنتقل القيادة إلى «الأخوات من نساء الإخوان».وأضاف الديهي ببرنامج «بالوقة والقلم» المذاع على فضائية «ten» أن الدليل على هذا الكلام، أن نساء الإخوان فى شمال سوريا تابعن لتنظيمي داعش والقاعدة، فهن الأشد دموية وتشددًا فى اعتقادهن الديني وهن اللاتى تنقلن المتفجرات وتشرفن على تجهيز العمليات الانتحارية.وتابع: أن الجنرال مظلوم قبانى قاهر الدواعش والأتراك، ذكر له أن الأبحاث والتحقيقات فى شمال سوريا أثبتت أن المرأة التكفيرية أشد خطورة من الرجل.