سم زوجته وقتل أطفاله وانتحر.. كواليس مذبحة عزبة علي خضر بالبحيرة

كشفت المعاينة الأولية لضحايا حادث عزبة علي خضر، بدائرة مركز شرطة الرحمانية، انتحار الأب عقب شنقه لأطفاله الثلاثة ووضع سم لزوجته.وعثر الأهالي على جثث نقاش «مسعود.ع.غ» 40 سنة، وأبنائه الثلاثة «نورًا 8 سنوات، ندا 5 سنوات، أمل، سنة ونصف» وزوجته «عواطف.ع.ر» 30 سنة، مشنوقين جميعًا، في ظروف غامضة.تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد ببلاغ الأهالي بعزبة على خضر والشهيرة بعزبة "بطة"، بالعثور على 5 أفراد مشنوقين في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائي لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول منزل الضحايا.وانتقل فريق من النيابة العامة بمركز الرحمانية لمكان البلاغ، وجار معاينة جثث الضحايًا، تمهيدًا لنقلهم لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية العام.وكلف اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية وبإشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث، وملابساته.