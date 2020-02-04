«برلمانية المصريين الأحرار»: صعب إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ معًا

استبعد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إجراء انتخابات مجلسي "النواب والشيوخ" معًا، قائلا: "لابد أن تجري تلك الاستحقاقات كلا منهما على حدا".وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار في تصريح لـ"الدستور" أن ثقافة الناخب المصري خاصة في المناطق الريفية سيكون من الصعب عليها تقبل التعامل مع أكثر من ورقة انتخابية، بالإضافة إلى اللغط الذي ينتشر حول تصويت الناخبين بين أكثر من قائمة انتخابية سواء كانت الانتخابات ستجري بنظام القوائم المغلقة أو المفتوحة.وطالب أبو العلا، بأن تجري الانتخابات القادمة لمجلسي الشيوخ والنواب كلا منهما في توقيت مختلف حتي لا يحدث إلتباس لدي الناخبين ونعطي الأحزاب والقوي السياسية الانتشار بشكل أكبر داخل الدوائر.