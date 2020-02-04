القعيد: الواقع دون خيال يصيب بالجنون

قال الكاتب يوسف القعيد، إن المكتبات بالمدارس لم يعد لها وجود كما كان فى السابق، مشيرًا إلى أن هناك حصص هامة تم إلغاؤها بالمدارس مثل حصص «الألعاب والرسم والقراءة».وأضاف خلال لقاء ببرنامج «ابن مصر» المذاع على فضائية المحور أن المكتبات تحولت إلى مكان لشرب الشاي، مشددًا على أهمية القراءة والرسم من أجل تنمية الخيال الإنساني للطفل، معلقًا «الخضوع للواقع دون خيال يصيبك بالجنون».