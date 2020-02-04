رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

القعيد: الواقع دون خيال يصيب بالجنون

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:03 م
الكاتب يوسف القعيد
الكاتب يوسف القعيد
طباعة
قال الكاتب يوسف القعيد، إن المكتبات بالمدارس لم يعد لها وجود كما كان فى السابق، مشيرًا إلى أن هناك حصص هامة تم إلغاؤها بالمدارس مثل حصص «الألعاب والرسم والقراءة».

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «ابن مصر» المذاع على فضائية المحور أن المكتبات تحولت إلى مكان لشرب الشاي، مشددًا على أهمية القراءة والرسم من أجل تنمية الخيال الإنساني للطفل، معلقًا «الخضوع للواقع دون خيال يصيبك بالجنون».


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجل الشيخ عبد الباسط يكشف وصية والده قبل وفاته (فيديو)

القارئ محمود النجار: أحلم أن أصلي إمامًا في الحرم المكي (فيديو)

محمود سرور: كبار المشايخ والمنشدين أفضل معلّم للمقامات الموسيقية

أحمد عدوية يبدع في غناء "قلق" على الهواء في "90 دقيقة"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم يعلن مفاجأة لطلاب «تانية ثانوي»: ادخلوا الموقع

منذ يوم

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

منذ يومين

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

منذ حوالي 23 ساعة

سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر (فيديو)

الصور

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

الأكثر قراءة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

تركى آل الشيخ يكافئ لاعبى الأهلى بعد التأهل الإفريقى

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

وزيرة الصحة تتحدث عن ملحمة الـ48 ساعة لاستقبال العائدين من الصين

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

نجم الساعة

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

الصحة

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

علاج جديد يقضى على مرض السكرى للأبد

7 مأكولات تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية

منوعات

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
ثروت الخرباوي
كلام «الخشت- الطيب».. لم يعجب الشيخ الطيب.. طيب
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
المزيد

الثقافة

«النقد الروائي عند يمنى العيد» كتاب جديد للجريطي عن دار فضاءات

غدًا.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرضين بالزمالك

سفارتنا فى المجر تنظم أمسية «مصر الماضى والمستقبل»

«نسجيات على كنفاه بلاستيك» فى بيت السنارى