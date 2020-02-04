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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يشارك في سيمنار مجمع كهنة إيبارشية المعادي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:57 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس_ماريان رسمي
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شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في السيمنار السنوي لمجمع كهنة إيبارشية المعادي وتوابعها، والذي أقيم على مدار يومين.

وتضمن السيمنار الذي حمل عنوان "الأبوة"، عددًا من المحاضرات من بينها خمس محاضرات ألقاها قداسة البابا، وكانت كالتالي محاضرتان للآباء الكهنة والدياكونيين البالغ عددهم ٥٣ شخصًا، الأولى عن الأبوة، والثانية تضمنت ثلاث توصيات للكاهن، أما محاضرة زوجات الكهنة فدارت عن الاحتواء، كما تحدث مع المجموعة الأولى من أبناء الكهنة (من الأطفال) عن التعاون، وحمل لقاء قداسته مع الكبار من أبناء الكهنة عنوان الكنوز الخمسة، وفي ختام السيمنار وزع قداسته الهدايا التذكارية على الحاضرين.

وفي ذات السياق عقد الآباء كهنة الإيبارشية حلقات نقاشية، تناولت عدة جوانب لموضوع "الأبوة" وهي معنى الأبوة، أمراض الأبوة، أبوة الكاهن لأبنائه بالجسد.
البابا تواضروس يشارك في سيمنار مجمع كهنة إيبارشية المعادي
البابا تواضروس يشارك في سيمنار مجمع كهنة إيبارشية المعادي

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