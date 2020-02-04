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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول قبرصى يطالب الاتحاد الأوروبى بمكافحة الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال كيبروس ميخايليدس، رئيس جهاز الشرطة القبرصي، اليوم الثلاثاء، إن قبرص تحتاج إلى دعم الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن هذا هو السبيل الوحيد لمعالجة الظاهرة بشكل فعال.

وأضاف ميخايليدس، خلال مؤتمر صحفي عقده مع كاترين دي بول، المديرة التنفيذية للشرطة الأوروبية (يوروبول): "أن التحديات التي تتم مواجهتها في مجال الأمن ومحاربة الجريمة لا حدود لها"، وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية، إلى أن الجريمة التي تحدث عبر الحدود بدأت تأخذ أشكالًا جديدة، مهددةً بذلك كل المجتمعات الأوروبية، وتتطلب تعاونًا وثيقًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى.

وأكد أن الهجرة تعد إحدى القضايا التي تثير قلق معظم المجتمعات الأوروبية، غير أن غالبية الضغط يقع على عاتق دول جنوب أوروبا، ومن بينها قبرص، وبالأخص خلال السنوات الثلاث الماضية إذ واجهت تدفقات متزايدة وغير متناسبة من المهاجرين، موضحًا أنه خلال عام 2019 فقط، سجلت التدفقات رقمًا قياسيًا ترتب عليه أكثر من 12 ألف طلب لجوء.

ولفت ميخايليدس إلى أن عضوية قبرص في الاتحاد الأوروبي وتعاونها المؤسسى مع"اليوروبول" منح الشرطة القبرصية فرصًا عديدة لمكافحة الأعمال غير القانونية، من خلال تبادل المعلومات فيما يخص تنظيم بعثات مشتركة، أو تنفيذ مساعدات قانونية، أو تدريب ضباط الشرطة، أو الاستفادة من الخبرات.

وأكد أن تزايد تدفق المهاجرين يرتبط حتمًا بقضايا الأمن والنظام العام، ويتعلق أيضًا بتعاون قبرص مع "اليوروبول" فيما يخص إمكانية الوصول إلى المعلومات وتبادلها، ومحاربة الاتجار بالبشر بشكل حاسم والحصول على تحذيرات مبكرة ومحاربة الإرهاب.

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