رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

وداعًا نادية لطفى.. جميلة جميلات السينما المصرية (إنفوجراف)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:43 م
نادية لطفي
نادية لطفي
سارة ساويرس
طباعة
رحلت الفنانة القديرة نادية لطفى، عن عالمنا، الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ83 عامًا بعد صراع مع المرض تاركة إرثًا كبيرًا من الأعمال السينمائية الخالدة فى ذاكرة المصريين.

أول من اكتشفها كان المخرج رمسيس نجيب، وقدمها للسينما واختار لها الاسم الفنى "نادية لطفي" اقتباسًا من شخصية فاتن حمامة "نادية" فى فيلم "لا أنام" للكاتب إحسان عبدالقدوس.

وزين وجهها الشاشة المصرية والعربية، بعدد من الأفلام السينمائية، بعضها مع الفنانة سعاد حسني، مثل "السبع بنات"، وأفلام أخرى مثل: "النظارة السوداء"، من غير ميعاد"، "الناصر صلاح الدين"، "أبى فوق الشجرة"، "عدو المرأة" وغيرها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أجمل ناقدة في العالم».. نادية لطفي تحلل روايات السباعي وعبد القدوس ونجيب محفوظ

وفاة نادية لطفى عن 83 عامًا

آخر ظهور لـ نادية لطفى قبل وفاتها

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

في بيان رسمى.. الأهلي يكشف أسباب عدم شكوى الهلال لدى "كاف"

منذ حوالي 23 ساعة

سيدة تطعن زوجها بسكين بسبب الغيرة في الغردقة

منذ حوالي 18 ساعة

سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر (فيديو)

منذ يوم

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

الصور

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

الأكثر قراءة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

إنفوجراف

image description

وداعًا نادية لطفى.. جميلة جميلات السينما المصرية (إنفوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

أيام زمان

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

نجم الساعة

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

الصحة

هذه اللحوم تهدد بأمراض القلب والموت

«ريمسيفير» الأمريكية تختبر عقارًا لعلاج «كورونا»

دراسة: الرياضة لها نفس تأثير القهوة على الذهن

دراسة: الذهاب إلى العمل بالدراجة يطيل العمر

منوعات

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

القبض على «مصور جثث كورونا» في الصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

«نسجيات على كنفاه بلاستيك» فى بيت السنارى

تجربة يوسف شاهين بصالون السينما الوثائقية.. الخميس

«الشعر العربي عند الطوارق».. كتاب جديد لدار فضاءات

رئيس التنمية الثقافية: مستمرون فى دعم مكتبات مصر