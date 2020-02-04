وداعًا نادية لطفى.. جميلة جميلات السينما المصرية (إنفوجراف)

رحلت الفنانة القديرة نادية لطفى، عن عالمنا، الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ83 عامًا بعد صراع مع المرض تاركة إرثًا كبيرًا من الأعمال السينمائية الخالدة فى ذاكرة المصريين.أول من اكتشفها كان المخرج رمسيس نجيب، وقدمها للسينما واختار لها الاسم الفنى "نادية لطفي" اقتباسًا من شخصية فاتن حمامة "نادية" فى فيلم "لا أنام" للكاتب إحسان عبدالقدوس.وزين وجهها الشاشة المصرية والعربية، بعدد من الأفلام السينمائية، بعضها مع الفنانة سعاد حسني، مثل "السبع بنات"، وأفلام أخرى مثل: "النظارة السوداء"، من غير ميعاد"، "الناصر صلاح الدين"، "أبى فوق الشجرة"، "عدو المرأة" وغيرها.