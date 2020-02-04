تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

تشيّع جنازة الفنانة القديرة نادية لطفى، بعد ظهر غدٍ الأربعاء، من مسجد مستشفى القوات المسلحة فى المعادي، ليتم دفنها بمقابر الأسرة.وتتلقى أسرة نادية لطفى العزاء، مساء الخميس، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر.وتوفيت الفنانة القديرة نادية لطفى، الثلاثاء 4 فبراير، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.وكانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي قد شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية عقب إيداعها غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات المعادي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.نادية لطفي ولدت عام 1937 وأدت أول أدوارها التمثيلية في العاشرة من عمرها، وكانت على مسرح المدرسة لتواجه الجمهور لأول مرة، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب لتقدم فيلم "سلطان" مع النجم فريد شوقى عام 1958.تألقت خلال حقبتى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال، عرفت بنشاطها الوطني والإنساني منذ شبابها، فكان لها دور مهم في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وما تلاه من حروب وخصوصا حرب أكتوبر 73، وآخر أعمالها مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993 لتتوقف بعده عن التمثيل مكتفية بنشاطها الإنساني.