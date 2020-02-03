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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد الباز: الصناعة عصب الاقتصاد والدولة لن تنهض إلا بالعمل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:43 م
محمد الباز
محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" بالتوجيهات التي أعطاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.

وقال محمد الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إنه بعد 2011 مصانع كثيرة جدا توقفت، بسبب حالة الفوضى التي عاشتها مصر، نتيجة غياب الاستقرار، والاعتصامات والاضرابات، التي نظمها العمال للمطالبة بحقوقهم، وبسببها أغلقت المصانع بسبب الديون.

وأكد أن الرئيس السيسي دشن مبادرة لتشغيل المصانع المتوقفة، لأن هذه البلد لن تقوم إلا بالصناعة والعمل، لأن الصناعة هي عصب أي دولة حديثة، موضحًا أن رئيس البنك المركزي اقترح اليوم تمويل البنوك للمصانع المتعثرة، من خلال قروض ميسرة حتى تستأنف المصانع عملها مرة أخرى.

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