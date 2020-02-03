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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة تحتفل بتذكار شهداء «برية شهيت» غدًا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:37 م
الكنيسة
الكنيسة
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا الثلاثاء،بتذكار عيد 49 شهيدا من شيوخ برية "شهيت"، والذين استشهدوا تمسكًا بإيمانهم المسيحي على يد البربر يوم 26 من شهر طوبة القبطي وفقًا للسنكسار، ويوجد لهم مذبح بأسمائهم بكنيسة السيدة العذراء مريم، والشهيدة دميانه، وبابا دبلو بمنطقة شبرا بالقاهرة.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير الجاري لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاثة أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعان الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد..

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