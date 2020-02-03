الكنيسة تحتفل بتذكار شهداء «برية شهيت» غدًا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا الثلاثاء،بتذكار عيد 49 شهيدا من شيوخ برية "شهيت"، والذين استشهدوا تمسكًا بإيمانهم المسيحي على يد البربر يوم 26 من شهر طوبة القبطي وفقًا للسنكسار، ويوجد لهم مذبح بأسمائهم بكنيسة السيدة العذراء مريم، والشهيدة دميانه، وبابا دبلو بمنطقة شبرا بالقاهرة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير الجاري لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاثة أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعان الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد..