إنهاء إجراءات 3 حافلات للعائدين من الصين بمطار العلمين

قال مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجري فحص المصريين العائدين من الصين بمطار العلمين، حيث أنهيت إجراءات ركاب 3 حافلات مجهزة من بين 7 حافلات، ويتم التوجه إلي مطروح بعد انتهاء باقي إجراءات الركاب.وكان قد قال مصدر أمني في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، إن مطار العلمين استقبل المصريين العائدين من الصين ليتم نقلهم إلى أحد الفنادق بوسط مدينة مطروح، موضحا أنه كانت في استقبالهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مؤكدا وصول الأتوبيسات لنقل المصريين العائدين صباح اليوم إلى مطار العلمين، وتم تعقيمها بالكامل.وتابع إنه سيتم نقل العائدين من الصين إلي أحد الفنادق الشهيرة بوسط مدينة مطروح، بعد إنهاء الإجراءات الاحترازية والوقائية لهم وسط تشديدات أمنية مكثفة.