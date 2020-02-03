دار نشر مطرانية كفر الشيخ تشارك بمعرض الكتاب

تشارك دار نشر مطرانية كفر الشيخ وتوابعها، بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، بعدد من الإصدارات المسيحية، وقال "أبرام عاطف"، مسئول التنظيم بجناح المطرانية، إن الدار تشارك بحوالي 200 إصدار، غالبيتها من مؤلفات الراحل الأنبا بيشوي مطران الإيبارشية.وأشار "عاطف" لـ"الدستور" إلى أن أحدث الإصدارات المشاركة، لأول مرة، بمعرض الكتاب هو كتاب "صوت صارخ في البرية" عن حياة الأنبا بيشوي، وهو من إعداد الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال شهر فبراير الجاري، لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاثة أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيها الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.