بورسعيد: بدء الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن بدء الموجة 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالحفاظ على ممتلكات الدولة واستعادة حق الشعب، وتنفيذ حالات الإزالة وتطبيق القانون على المخالفين ضمن فعاليات أعمال الحملة الموسعة.وشدد المحافظ على إزالة المخالفات في المهد، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التعديات عليها مرة أخري.وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب حملة، أسفرت عن تنفيذ عدد 9 حالات تعديات مباني بمساحة 1471 مترا مربعا، وكذلك 12 حالة تعد علي ملك الري بمساحة 295 مترا مربعا.