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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع معدلات البطالة في قطر تدفع الشباب للأسواق العشوائية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمينة ذكى
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سلط موقع المعارضة القطرية، الضوء على أسباب انتشار الأسواق العشوائية في قطر، وانتشار الأكشاك التي تبيع الأغذية في بعض مناطق الدوحة بطريقة غير قانونية.

وقال موقع قطريليكس، أن سبب هذه الظاهرة هو زيادة معدلات البطالة على نحو كبير، وقلة ذات اليد، مما دفع المواطنون إلى اللجوء إلى العمل في الأسواق العشوائية دون الحصول على ترخيص قانوني.

وتابع موقع المعارضة القطرية، أن المنتجات الموجودة في هذه الأسواق تفتقر إلى معايير الصحة العامة، حيث تتعرض للشمس والهواء دون تغليف جيد لحفظها.

كما أرجع الموقع القطري، ظاهرة الأسواق العشوائية إلى ارتفاع إيجارات العقارات، وعدم قدرة الشباب على افتتاح مشروعات جديدة.

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