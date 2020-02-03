ارتفاع معدلات البطالة في قطر تدفع الشباب للأسواق العشوائية

سلط موقع المعارضة القطرية، الضوء على أسباب انتشار الأسواق العشوائية في قطر، وانتشار الأكشاك التي تبيع الأغذية في بعض مناطق الدوحة بطريقة غير قانونية.وقال موقع قطريليكس، أن سبب هذه الظاهرة هو زيادة معدلات البطالة على نحو كبير، وقلة ذات اليد، مما دفع المواطنون إلى اللجوء إلى العمل في الأسواق العشوائية دون الحصول على ترخيص قانوني.وتابع موقع المعارضة القطرية، أن المنتجات الموجودة في هذه الأسواق تفتقر إلى معايير الصحة العامة، حيث تتعرض للشمس والهواء دون تغليف جيد لحفظها.كما أرجع الموقع القطري، ظاهرة الأسواق العشوائية إلى ارتفاع إيجارات العقارات، وعدم قدرة الشباب على افتتاح مشروعات جديدة.