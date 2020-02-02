باللون الأحمر.. برج خليفة يتضامن مع الصين في مواجهة كورونا

تضامنًا مع مدينة ووهان الصينية، وانتشار فيروس كورونا بها، اكتسى برج خليفة في دبي بالإمارات بالعلم الصيني.وتلون برج خليفة الشهير في مدينة دبي بألوان علم الصين، كما ظهرت عليه كلمة "ووهان" بالحروف اللاتينية والصينية، في إشارة إلى مدينة ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا، والتي انتقل منها إلى بقية مدن الصين، و24 دولة أخرى.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا الجديد، وصلت إلى 11953 أغلبها فى الصين، ووجود 6 أفراد 4 منهم من أسرة واحدة فى الإمارات العربية المتحدة، كما أشارت إلى تطور فيروس كورونا لدى 20 % من المصابين، ووفاة 2 من كل 100 مصاب بالفيروس.ولفتت إلى انتشار الفيروس في 24 دولة، والإمارات هى الوحيدة بمنطقة شرق المتوسط، كما أنه لا توجد إصابات بين المصريين بفيروس كورونا.