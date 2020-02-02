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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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فيلم أمريكي تنبأ بانتشار «كورونا» قبل 9 أعوام

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سناء إسماعيل
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يعيش العالم الآن تخوفًا كبيرًا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا وباءً عالميًا خطرًا بسبب سرعة انتشاره وعدم الوصول لعلاج له إلى الآن.

وناقش الفيلم الأمريكي "Contagion" والذي تم إنتاجه في عام 2011 الفيروس ودارت قصة الفيلم حول فيروس خطير مجهول، وقاتل ينتقل في الهواء وعبر اللّمس بسرعة جنونية، ويقتل المُصاب به في عدة أيام، وأصيب العالم بالرعب، وحاول الأطباء السيطرة على الفزع والخراب الذي يعم الأرض، وفي الوقت نفسه، هناك مجموعة من الأشخاص العاديين الذين يحاولون البقاء على قيدِ الحياة في مدينة ممزقة من جراء ما فعله هذا الفيروس.

والغريب في الفيلم أنه ذكر أن الأصل في انتقال المرض هو الخفاش، وهو نفس ما تم الإعلان عنه بعد ظهور فيروس "كورونا"، وأن سبب وجود الفيوس هو الخفاش.

"Contagion"، تم إنتاجه في الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة وصدر في سنة 2011، وهو من إخراج ستيفن سودربرغ، وسيناريو وحوار سكوت زي بيرنز، ومن بطولة ماريون كوتيار، ومات ديمون، ولورنس فيشبورن، وجود لو، وجوينيث بالترو، وكيت وينسلت، وماريون كوتيار.

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