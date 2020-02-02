زعيم المعارضة التركية يفضح أردوغان: أين أُنفقت ضرائب الزلازل؟

طالب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالكشف عن مكان ضريبة الزلزال التي تحصلها الحكومة من الشعب منذ عام 1999.وقال كمال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميل جازيت" التركية، "أين هي ضرائب الزلزال، على ماذا تم إنفاق هذه المبالغ الضخمة؟".وأضاف "لماذا لا ننفق المال قبل وقوع الكارثة، لماذا ننتظر وفاة العشرات والمئات في الكوارث الطبيعية، فإدارة الأزمات اليوم تنتظر وقوع الكارثة لتأخذ خطوة، ولا تتخذ تدابير إضافية للوقاية منها".وأشار إلى أن المسئولين الكبار في تركيا ليس لديهم أي خبرة أو كفاءة للتعامل مع الواقع، فهم ليس أكفاء بدرجة كافية للعمل.وتابع "لقد عانينا من الزلازل سنوات طويلة، وفقدنا الآلاف بسببها، هناك خسائر في الأرواح والممتلكات، ما هي الاحتياطات التي نتخذها؟ لماذا لا تبني الحكومة منازل مقاومة للزلازل".وفي إشارة إلى ضرائب الزلازل، قال كمال "لكل شخص الحق في معرفة أين يتم إنفاق الضريبة الخاصة بالزلازل".وأضاف "نرسل أطفالنا إلى المقابر يوميًا وليس المدارس، فجميعها غير صالحة وخطر على الأطفال".