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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أحمد المريخي: الاهتمام بالمرأة المبدعة مهم في ظل الانهيار

السبت 01/فبراير/2020 - 06:32 م
أحمد المريخي
أحمد المريخي
آلاء حسن
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قال الكاتب الصحفي أحمد المريخي إن الاهتمام بالفعاليات التي تخص المرأة مهم، وضرورة اجتماعية يجب تسليط الضوء عليها.

أضاف المريخي، خلال مشاركته بكلمة في ندوة "المرأة شاعرة" التي ينظمها المقهى الثقافي ببلازا 1، بمعرض الكتاب، أن الاهتمام بالمرأة المبدعة مهم في ظل الانهيار والبذاءة، معربًا عن سعادته بتنظيم تلك الندوة التي تأتي في هذا الإطار.

أشار إلى أنه إذا نظرنا إلى تاريخ الشعر نجد أن النظرة إليه ذكورية، سواء كُتب من ذكر أو أنثى، ونجد المرأة في الشعر مفعول به، وكائن ضعيف، مضيفًا أنه نادرًا ما نجد الشعر يعظّم من قدر المرأة، لكن هذا الأمر لا يعني أن الشعر ذكر، إنما الشعر هوية.

تنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.
أحمد المريخي: الاهتمام بالمرأة المبدعة مهم في ظل الانهيار
أحمد المريخي: الاهتمام بالمرأة المبدعة مهم في ظل الانهيار
أحمد المريخي: الاهتمام بالمرأة المبدعة مهم في ظل الانهيار
أحمد المريخي: الاهتمام بالمرأة المبدعة مهم في ظل الانهيار

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