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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

نقاد: «زائر وجدة» علاقات متشابكة وحنين إلى المكان والزمان

السبت 01/فبراير/2020 - 04:59 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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شهدت فعاليات البرنامج المهني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة لمناقشة رواية "زائر وجدة"، للروائي اللبناني الدكتور محمد طعان، وناقشها كل من الناقد الدكتور محمد سليم شوشة، أستاذ الأدب العربي بجامعة الفيوم، والناقدة الدكتورة رشا غانم، أستاذ النقد بالجامعة الأمريكية، وأدارها الصحفي محمد خضير، إذ صدرت الرواية بعد ترجمتها من الفرنسية للعربية، عن دار "أخبار اليوم" للصحافة والنشر.

وقالت الدكتورة رشا غانم، إن الكاتب قدم تشريحًا دقيقًا للواقع العربى المؤجج بصراعات كثيرة، من خلال أحداث تتسم بزخم كبير، موضحة أن ما تحكيه الرواية يشير بالضرورة إلى معنى خاص، مرتبط بهوية الشخصية الروائية، وبالأحداث التي تقوم بها، أو التي تقع عليها، في مكان وزمن أو محيط بشري اجتماعى له خصوصية ما.

وأشارت إلى أن الكاتب يحاول أن يعيد صياغة ملامح الواقع المكتنز بكم هائل من الأحداث الشائكة، التي تطال البلاد العربية، إذ يقف عند مدينة وجدة المغربية، ويرصد لوحات حية من هذا المكان الآثر، الذى عاش فيه سنوات طويلة، ثم عاد مشتاقًا لحنين الذكريات الممزوجةٌ بآهات الحياة ومنغصاتها.

وقال الدكتور محمد شوشة، إن الرواية على قدر كبير من الجمال، وتحمل خطابًا سرديًا متمتعًا، وتقدم تماسًا بين الغرب والشرق، مشيرًا إلى أن الرواية بها شخصيتان على قدر كبير من الاشتباك، والتقاؤهما يمثل مأساة متقاربة في الزمان.

من جانبه، قال الدكتور محمد طعان، مؤلف الرواية، إن الرواية تدور حول قضيتين، الأولى قضية الحنين إلى الزمان والمكان، من حيث علاقة الإنسان بماضيه القديم، والثانية علاقة العرب باليهود.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.

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