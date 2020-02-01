أبرز 13 كتاب حول العقيدة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب للباحثين وطلاب العلم وللمتخصصين في العقيدة الإسلامية، 13 كتابًا في العقيدة، بأقلام عدد من كبار العلماء، أبرزهم حجة الإسلام الغزالي، وفخر الدين الرازي، ونور الدين الصابوني، والشيخ مصطفى عبد الرازق، والشيخ محمود شلتوت، والأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهي كالتالي:- كتاب "الأربعين في أصول الدين"، في مجلدين، للإمام فخر الدين الرازي، ويتناول الكتاب مسائل حدوث العالم، ومذاهب الناس في المعاد، وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعصمة الأنبياء، وكرامات الأولياء، وشفاعة النبي، والإمامة.- كتاب "الكفاية في الهداية"، في مجلد كبير، للإمام نور الدين الصابوني، ويتناول الكتاب عددًا من المباحث المهمة لطلاب العلم والعقيدة، أبرزها: القول في الصفات، القول في إثبات الرسالة، القول في خواص النبوة ولوازمها، القول في كرامات الأولياء، القول في الإمامة وتوابعها، القول في القضاء والقدر.- كتاب "تأسيس التقديس"، في مجلد كبير، للإمام فخر الدين الرازي، ويتناول تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات.- كتاب "قيمة الوحي المعرفية واختصاصه في نظر الفلاسفة"، للأستاذ الدكتور خالد إبراهيم حسب الله، الأستاذ بكلية أصول الدين بطنطا، ويتناول الكتاب القيمة المعرفية للوحي في نظر الفلاسفة، درجة الوحي المعرفية في فلسفة العصور الوسطى، مدى اليقين للوحي في الفلسفة الحديثة، اختصاصات الوحي عند الفلاسفة، وقفة مع المنكرين والمتشككين.- كتاب "عوامل وأهداف نشأة علم الكلام"، للأستاذ الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل، ويتناول حكم الاشتغال بعلم الكلام، والعوامل الإسلامية من البحث في القرآن والسنة والنبوة، ونمو الحضارة الإسلامية وعوامل العقائد المضادة والعوامل الإنسانية.- كتاب "نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية"، للأستاذ الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل، ويشتمل الحديث عن النظر العقدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، والحديث عن الخوارج، والحديث عن الباحثين في القدر.- كتاب "الدين والوحي والإسلام"، لفضيلة الشيخ مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر الأسبق، ويتناول العلاقة بين العلم والدين، وأهم النظريات في تفسير الوحي، والعلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي لكلمة (الإسلام).- كتاب "مداخل إلى العقيدة الإسلامية"، للأستاذ الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل، ويتناول المعرفة في القرآن الكريم، مصدر المعرفة والهداية، موارد المعرفة، العقل وأنواعه، النظر عند المتكلمين، المدخل الفطري والعقلي للإيمان بالله.- كتاب "الإسلام عقيدة وشريعة"، لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، ويتناول العقائد الأساسية في الإسلام، وطرق ثبوت العقيدة، والحديث عن الإجماع وثبوت العقيدة.- كتاب "من نوادر المصادر- قانون التأويل"، لأبي حامد الغزالي، ويتناول الكتاب مكانة الغزالي في الفكر الإسلامي، وكلمة عن قانون التأويل للعلامة محمد بن زاهد الكوثري، ونص قانون التأويل لأبي حامد الغزالي.- كتاب "في المصطلح الكلامي والصوفي"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويشتمل الكتاب على 27 مصطلحًا في علم الكلام والتصوف، وهي: "الله" جل جلالـه، أدب البحث والمناظرة، الاستدلال، الاستقراء، الاستنباط، التوحيد، الغائية، الفاعل، الاتحاد، الإلهام، البرزخ، البَسْط، التبتل، التجلي، التحلي، الجذب، الجلال، الجمال، الحب الإلهي، الحقيقة المحمدية، الخوف، الذكر، الذوق، السياحة، الفُتُوَّة، النفْس، الوَجْد.- كتاب "الأدلة المادية على وجود الله"، لفضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي، ويحتوي الكتاب على ستة فصول، هي: أسباب الوجود، "وفي أنفسكم أفلا تبصرون"، الدليل الغيبي، "وفي الأرض آيات للموقنين"، الأدلة المادية من القرآن، وفي كل شيء دليل.- كتاب "موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين"، للأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويتناول الصعوبة النفسية والمواقف المختلفة منها، وبيان موقف السلف والمثبتين والمؤولين ثم التعليق عليها.ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الراشد الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.