جولة داخل منزل الفنانة ماجدة بعد وفاتها (فيديو)

عرضت الفنانة منة الشاذلي فيديو لجولة داخل منزل الفنانة الراحل ماجدة، بعد أيام من وفاتها في منتصف يناير الجاري.وقالت غادة نافع ابنة الفنانة ماجدة، إن البيت يغلب عليه الطابع الإيطالي، وكانت والدتها تحب العزف على البيانو، كما اقتنت تليفزيونًا قديمًا، كانت اشترته في مزاد.وأضافت غادة، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» منى الشاذلي، على قناة "سي بي سي": «كانت مثل بنتي، كانت تقول لي يا مامي، كانت قصيرة ومصرة أنها طويلة، تمتاز بخفة الدم، وطبعها كوميديان جدًا، وكانت مثل الأطفال لا ترضى تأخذ الدواء».