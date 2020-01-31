العراقي حاتم الصقر يشكر «العامة للكتاب» على طبعة «حلم الفراشة» الثالثة

وجه الكاتب العراقي حاتم الصقر، الشكر للهئية العامة للكتاب على إصدار الطبعة الثالثة من كتاب "حلم الفراشة".وأضاف خلال مناقشة "حلم الفراشة"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن القصيدة النثرية تواجه العديد من المشكلات والإشكاليات التي ينبغي أن نجد لها حلول، مشيرا إلى أن هناك العديد من شعراء القصيدة النثرية، خلال مناقشة كتابه، منوها إلى أن كتابة الشعر غير مستقرة على وتيرة واحدة، وتابع: "أن الهيئة الخطية للقصيدة النثرية تتطلب وعيا، كما أن اللغة مهمة جدًا فيها، فحيوية اللغة هي التي تضبط الإيقاع الخاص بالقصيدة النثرية".وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.