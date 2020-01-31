لحظة اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى فجرا (فيديو)

عرضت فضائية "الغد"، مقطع فيديو يرصد لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى بالقدس، عقب صلاة فجر اليوم الجمعة.وأظهر الفيديو، لحظة دخول مجندي قوات الاحتلال إلى المسجد، وإطلاقهم الرصاص المطاطي باتجاه المصلين عقب أداء الصلاة.وكان يوجد في المسجد مجموعة من الفلسطينيين، رجالًا ونساء، قاموا بترديد: "الله أكبر.. نفديك يا أقصى.. تكبير"، في ظل استمرار التحركات الاحتجاجية في غزة والضفة ومخيمات الشتات رفضًا لخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.