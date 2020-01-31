المنتجات الصينية تجذب الأطفال وزوار معرض الكتاب

شهدت صالة ٣ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ازدحامًا نتيجة الإقبال على المنتجات الصينية المتنوعة داخل جناح بيت الحكمة الاستثمارات الثقافية، ورغم أن الجناح من المفترض أن يعرض منتجات ثقافية عينية غير الكتب لأربعة دول، هي مصر والمغرب والصين والإمارات، إلا أن المنتجات الثقافية الصينية كانت الأكثر جذبًا للجمهور المصري.تنوعت المنتجات بين الهدايا والكراسات التي تضم الحكم الصينية وبعض المنتجات التي تعرف بأساطير الصين القديمة، فضلًا عن رسومات ولوحات الكائنات الأسطورية الصينية المشهورة فى تاريخهم الشعبى.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.