توقيع كتاب «صورة مع أنور وجدي» في معرض الكتاب اليوم

تنظم دار آفاق للنشر والتوزيع٬ في الرابعة مساء اليوم الجمعة٬ خلال مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ حفل توقيع كتاب "صورة مع أنور وجدي" للكاتب أحمد عبد المنعم رمضان، وذلك في جناح آفاق للنشر والتوزيع بقاعة رقم 2 جناح A36.ومما جاء في الكتاب:"كان المقصود أن أنور هو النجم الأول بالنسبة لأقرانه، ولكننا قد نرى أنه الأول زمنيًا أيضًا، فعبد الوهاب كان معبود النساء ونجم الجماهير، ولكنه مطرب في الأساس مثل خليفته عبد الحليم حافظ، أما حسين صدقي ويوسف وهبي وبدر لاما ونجيب الريحاني وكل من سبقوا أنور وجدي زمنيًا كأبطال، لم يحظوا بهذا النمط من الشهرة والتواصل مع الجمهور، لم يكونوا نجومًا بذلك المعنى الذي دشنه أنور وجدي"."تلك النجومية التي سيخلفه فيها فريد شوقي لسنوات، قبل أن تتغير المعايير ويرثها محمود ياسين ثم عادل إمام، هذا النمط من الشهرة الذي يعبر عن متغيرات المجتمع، عبر البطل الذي يحاكي أحلام الناس سواء بقوة الذراع والعضلات المفتولة أو بالفهلوة وخفة الظل، أو بالأناقة والتطلع للطبقات الأعلى، فكل منهم يعبر عن طموحات زمنه، منطقه وقيمه وكذلك نقائصه."وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام المعرض بدورته الـ51، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما تتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير»، و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة، فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيام المعرض 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض- رمسيس- معرض الكتاب»، و«العباسية- والحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.