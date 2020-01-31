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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 31 يناير 2020

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:25 ص
برج الحوت
برج الحوت
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحوت قالت:

مهنيًا: توقّع عقدًا أو تفسخ عقدًا كل شيء محتمل، فكّر جيدًا وشغّل عقلك، وإياك إثارة الأحقاد الدفينة والعناد الفارغ.

عاطفيًا: الفكرة التي تكوّنت عند الشريك، قد تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور.

صحيًا: لا تتردد في الالتحاق بأحد الأندية للبدء بالتمارين الخاصة للتخلص من الوزن الزائد.

وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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