غدًا.. «الصحفيين» تدعو المؤلفين لفعالية الصحافة والقوى الناعمة

أعلنت لجنة النشاط الاجتماعي بنقابة الصحفيين عن حفل توقيع جماعي والمشاركة في فعالية تحت عنوان "الصحافة والقوى الناعمة" التي ستنظمها النقابة للصحفيين أصحاب الكتب في الخامسة من مساء غدٍ الجمعة بقاعة ضيف الشرف بمعرض الكتاب.يأتي ذلك بحضور قيادات صحفية ويتولى التنسيق مع الكتاب الزميل الصحفي حسين متولي.