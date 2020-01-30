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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

قسم الترجمة يلقى إقبالًًا كبيرًا من رواد معرض الكتاب

الخميس 30/يناير/2020 - 04:09 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
زينب صبحي _ أريج الجيار
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شهد قسم الترجمة بقاعة رقم ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ٥١ المقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة، إقبالاً كبيرًا من المواطنين.

الأمر الذي أدى إلى تزاحم المواطنين على دور النشر التي قدمت تخفيضات كبيرة، تراوحت بين الخمسين والثمانين بالمائة.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراي،ر في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
قسم الترجمة يلقى إقبالًًا كبيرًا من رواد معرض الكتاب
قسم الترجمة يلقى إقبالًًا كبيرًا من رواد معرض الكتاب
قسم الترجمة يلقى إقبالًًا كبيرًا من رواد معرض الكتاب
قسم الترجمة يلقى إقبالًًا كبيرًا من رواد معرض الكتاب

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