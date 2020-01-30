ضبط متهم بتعديل مسدسات الصوت إلى نارية بالقليوبية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل مقيم بدائرة المركز، لإدارته ورشة أسفل العقار محل سكنه، لتصنيع وتعديل الأسلحة "مسدسات الصوت"، إلى نارية والاتجار فيها.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 4 "طبنجات" معدلة، و50 طلقة نارية، و3 جراب "طبنجة"، و6 خزنة "طبنجة"، و160 ماسورة سلاح معدة للتصنيع، والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.