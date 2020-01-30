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الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهم بتعديل مسدسات الصوت إلى نارية بالقليوبية

الخميس 30/يناير/2020 - 01:15 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مريم جبل و عمرو المزيدى
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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل مقيم بدائرة المركز، لإدارته ورشة أسفل العقار محل سكنه، لتصنيع وتعديل الأسلحة "مسدسات الصوت"، إلى نارية والاتجار فيها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 4 "طبنجات" معدلة، و50 طلقة نارية، و3 جراب "طبنجة"، و6 خزنة "طبنجة"، و160 ماسورة سلاح معدة للتصنيع، والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.

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