«DMC» تعرض الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «قطب» (فيديو)

عرضت فضائية «dmc» مساء الأربعاء، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «قطب» ويتناول تفاصيل الـ15 شهرا الأخيرة من حياة سيد قطب القيادي الإخواني البارز، ودور حميدة قطب الشقيقة الصغرى له في الجماعة.وكشف الفيلم استدعاء المحقق محمد وجيه قناوي للمتهم علي عشماوي لسؤاله عن دور يوسف هواش، بعد اعتقال قطب، ليعترف عشماوي أن يوسف هواش الرجل الثاني في التنظيم القطبي، واعتذر عن مقابلته لأنه مراقب.وأوضح المعلق على الفيلم، تحميل «هواش» رسالته إلى حميدة قطب، التي قالت: «هواش بيقولكم إذا كنتم مصممين، فيبقى مش الرئيس بس، لأن موته مش هيهد نظام، إنما ينصح بأن عمليات الاغتيال تتم بالنسبة للأربعة وهم الرئيس وعبدالحكيم عامر وزكريا محيي الدين وعلي صبري».وأكد عشماوي أن حميدة قطب (ناقلة الرسالة) لم تعترض على الإطلاق على هذا الأسلوب العنيف من العمل ضد الحكومة.وأشار المعلق على الفيلم، إلى أنه إثر هذه الأقوال استدعى المحقق حميدة قطب ووضعها أمام علي عشماوي وجها لوجه، وحاولت حميدة إقناعه بأن عشماوي أساء فهم رسالة هواش وأصر كل منهما على أقواله ووقع تحتها.ووصلت دراما السجن الحربي إلى ذروتها باستدعاء محمد يوسف هواش ومواجهته بحميدة قطب، حيث قال "هواش" نصا وبسذاجة مفرطة: «أنا كنت عاوز حميدة تنقل مسألة الاغتيالات الأربعة، على أساس إن ده رأيي في خطة العمل، لكن كان في اعتباري وهي تفهم ذلك أن هذا من باب التعجيز»، ثم وقع كل منهما أسفل مواجهة قربت بعضهم من نهاية حياته.وفي النهاية تسائل المعلق على الفيلم، كيف استطاع قطب أن يمسخ كل رفاقه إلى قتلة جاهزين؟