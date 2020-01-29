العرب يفضحون الدكتاتور التركي بهاشتاج #اردوغان_منبر_الإرهاب

ما زال أردوغان يسرق أموال الشعب التركي لينفقها على دعم المرتزقة في ليبيا، لتنفيذ أطماعه الاستعمارية ونشر الفوضي بإرسال 3 آلاف دولار لكل فرد منهم للاستمرار فى مهامهم الإرهابية على الأراضي الليبية، متناسيا أن الجيش الليبي الوطنى سيقف في وجه أطماعه ولن يسمح له نتحقيق حلمه مهما كان الثمن.في الساعات الماضية؛ قرر العرب فضح الديكتاتور العثماني عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، مدشنين هاشتاج "اردوغان منبر الإرهاب"، لفضح جرائمه خاصة في ليبيا.قال محمد القذافي، أحد النشطاء الليبين عبر "تويتر"، إن التطرف الأردوغاني بلغ أقصى حدوده، فهويشعل نيران الخراب في ليبيا ويرسل المرتزقة وجنود داعش الإرهابين، مضيفًا: "شعب ليبيا ينادي بالتحرير".فيما غرد عمرو حازم، إن أردوغان يسير على نفس خطى أجداده بنهج الدم والإرهاب بدعم المرتزقة والإرهابيين بملايين الدولارات حتى يحقق اطماعه في ليبيا.وقالت ياسمين ناصر، إن أردوغان يبيع أموال تركيا ويضعها في ليبيا لدعم الميليشيات الإرهابية هناك، بينما يترك بلاده تعاني من نقص سلع وأدوات أساسية.وأضافت بهيجة إبراهيم، أن محاولات اردوغان في تدمير ليبيا كثرت بشكلٍ كبير، حتى أنه وضع راتب ثابت للإرهابي يقدر بـ 3000 دولار شهريا وكل هذا لم يفلح ومازال الجيش ينتصر.