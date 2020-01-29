هيلين لانكر توقع كتابها «أزمة اليمن» بمعرض الكتاب.. اليوم

تنظم دار «المرايا» للإنتاج الثقافي٬ ضمن فعالياتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ دورة جمال حمدان٬ حفل توقيع وإطلاق كتاب «أزمة اليمن: الطريق إلى الحرب»، والصادر حديثا عن الدار للكاتبة هيلين لاكنر٬ ومن ترجمة دينا جميل٬ وذلك بحضور مؤلفة الكتاب، حيث ويقام الحفل في الخامسة والنصف وحتى الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بجناح الدار في المعرض بصالة 2 ــ C9.وبحسب الناشر، يبدأ الكتاب بلحظة 2011، حين اندلعت الثورة اليمنية، وامتلأت الميادين بالشباب الطامح إلى التغيير، ثم يعود إلى التاريخ، ليشرح القوى السياسية والقبلية اليمنية، وتاريخ التدخلات الدولية على خلفية التطورات السياسية في البلاد، ليصل عبر كل هذه المداخل إلى نتيجة مفادها أن اليمن منكوب ليس فقط بالأطماع الدولية، أو الاستغلال والقهر المحليين.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.