بدء اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صباح اليوم الأربعاء بدء الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية والتي تضم مصر وإثيوبيا والسودان، وتنعقد يومي 28 و29 يناير في واشنطن؛ بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة.وأضاف المتحدث باسم الخارجية، في بيان مقتضب، أن الاجتماعات تنطلق بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية لمصروإثيوبيا والسودان، وبحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.