«أستاذ الجميع».. نجل طلال مداح: كل موقع استخدم أعمال والدي سيحجب

وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "توي راجع من اجتماع مع شركة عالمية لها فرع بمصر وراح تنقل كل شي يخص المرحوم في النت لحسابها نهائيا وتقفل كل المواقع الباقية وتحجبها".وأضاف: "بإذن الله شهرين والثالث ما يبقى موقع على النت غير موقع واحد تبعهم مجاني زي زمان وبقية المواقع والصفحات وين ما كانت بالنت تتقفل".وطلال مداح، هو أبرز فنان سعودي، كان من أوائل الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة حيث غنى في العديد من المدن حول العالم مثل باريس ولندن، تميز ببساطته وكرمه طيلة حياته، وكانت له فلسفته الفكرية المختلفة والمميزة، وقد قدّم الكثير والكثير من الأعمال الموسيقية وعَمِلَ مع الكثير من الملحّنين والشعراء والموسيقيين، وكان له دورٌ كبير في تطوير الموسيقى السعودية بشكلٍ عام.عُرف طلال مداح بألقاب عديدة منها "الحنجرة الذهبية" و"قيثارة الشرق " و"صوت الأرض" و"فارس الأغنية السعودية" و"فيلسوف النغم الأصيل" و"زرياب" (أطلقه عليه موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب) و"أستاذ الجميع" (أطلقه عليه الفنان محمد عبده).