الزياني يبحث مع سفير الكويت مسيرة التعاون الخليجي

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع سفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، مسيرة التعاون الخليجي المشترك.جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة بالرياض، حيث استعرضا الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لتحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء.وأعرب السفير الكويتي خلال اللقاء عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الأمين العام خلال فترة عمله لتعزيز العلاقات الخليجية في إطار منظومة مجلس التعاون، ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.