بـ9.5 مليون جنيه..البنك المركزي يدعم مستشفيات بني سويف

وافق محافظ البنك المركزى، طارق عامر، على تدعيم مستشفيات بنى سويف، بـ"سراير" لقسمي العناية المركزة والطوارئ في مستشفى الجامعة والطوارئ بـ 7 ملايين جنيه، وتعديل مسارات مستشفى شرق النيل بـ 24 سريرا بمبلغ 2 مليون ونصف، وذلك خلال مقابلة مع عضو مجلس مجلس النواب، عاطف عبد الجواد.وأكدت مصادر، أن الدكتور محمد هاني محافظ بنى سويف، سعى لافتتاح مستشفى شرق النيل بتدعيم وتجهيز من شركة تيتان للأسمنت، وأجهزة طبية حديثة لباقى مستشفيات المحافظة بأربعة ملايين ونصف، وسيتم وصولها للمحافظة خلال أيام.