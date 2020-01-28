ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد أن شهدت أسوأ أداء يومي في نحو أربعة أشهر في الجلسة السابقة بفعل مخاوف تتعلق بالتأثير المحتمل لانتشار فيروس كورونا على الشركات.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، وتصدر سهم إيرباص قائمة الأسهم المرتفعة على المؤشرالقياسي، بعد أن قالت الشركة إنها اتفقت على التوصل إلى تسوية مع السلطات الفرنسية والبريطانية والأمريكية بشأن تحقيق في ادعاءات بالرشوة والفساد.وارتفعت أسهم شركات صناعة السلع الفاخرة بيربري جروب وإل. في. إم. إتش وكيرنج المالكة لجوتشي ومونكلير، بنسب تتراوح بين 0.4% و0.6%.والأسهم كانت من بين الأسوأ أداء أمس الإثنين، حين انخفض المؤشر القياسي الأوسع نطاقا ما يزيد عن 2%.وربح المؤشر الفرعي لقطاع السفر والترفيه 0.2%، بعد أن هبط لأدنى مستوياته في نحو سبعة أسابيع في الجلسة السابقة بفعل فرض قيود على السفر.