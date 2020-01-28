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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:44 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد أن شهدت أسوأ أداء يومي في نحو أربعة أشهر في الجلسة السابقة بفعل مخاوف تتعلق بالتأثير المحتمل لانتشار فيروس كورونا على الشركات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، وتصدر سهم إيرباص قائمة الأسهم المرتفعة على المؤشرالقياسي، بعد أن قالت الشركة إنها اتفقت على التوصل إلى تسوية مع السلطات الفرنسية والبريطانية والأمريكية بشأن تحقيق في ادعاءات بالرشوة والفساد.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السلع الفاخرة بيربري جروب وإل. في. إم. إتش وكيرنج المالكة لجوتشي ومونكلير، بنسب تتراوح بين 0.4% و0.6%.

والأسهم كانت من بين الأسوأ أداء أمس الإثنين، حين انخفض المؤشر القياسي الأوسع نطاقا ما يزيد عن 2%.

وربح المؤشر الفرعي لقطاع السفر والترفيه 0.2%، بعد أن هبط لأدنى مستوياته في نحو سبعة أسابيع في الجلسة السابقة بفعل فرض قيود على السفر.

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