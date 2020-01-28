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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

مستشفيات «ووهان» بالصين تستقبل 15 ألف مريض بالحمى يوميا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:53 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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استقبلت مستشفيات مدينة "ووهان" بوسط الصين، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، أكثر من 15 ألف مريض بالحمى يوميا خلال ساعات الذروة في الأيام الماضية.

وقال أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في المدينة "ما قوه تشيانج"، في تصريح اليوم، إن مستشفيات "ووهان" كانت تستقبل 3000 مريض بالحمى كمعدل يومي في السنوات القليلة الماضية، إلا أن الوضع حاليا أدى لحدوث ارتفاع كبير في عدد الأشخاص واصطفافهم في طوابير طويلة في بعض المستشفيات، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 62 مستشفى في "ووهان" مجهزة بعيادات للحمى، وأن الوضع يتحسن.

من ناحيته، قال "هو كه" طبيب الجهاز التنفسي في مستشفى الشعب بمقاطعة هوبي، إنه مع تحسن مستوى التشخيص والعلاج، سيزداد أيضا عدد المرضى الذين يتم إخراجهم من المستشفيات، لافتا إلى أن دورة علاج الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس تتراوح ما بين حوالي أسبوعين إلى 3 أسابيع.

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