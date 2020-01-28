سفارة الصين بالقاهرة تكشف تفاصيل جديدة بشأن فيروس كورونا

قال لي دونج وزير مستشار بالسفارة الصينية بالقاهرة، إن حكومة بلاده تبذل مجهودًا كبيرًا لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا: «نعمل ليلًا ونهارًا لمعرفة معلومات عن الفيروس».وأضاف «دونج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الإثنين، أنه جاري التحقيق للتوصل إلى السبب الرئيسي في ظهور فيروس كورونا الجديد، مشيرًا إلى أن الصين تبحث من منظمة الصحة العالمية دواء للفيروس.وأوضح مستشار بالسفارة الصينية بالقاهرة، أن الفيروس أثر بشكل كبير على السياحة في الصين وحركة التجارة، متابعا: «ليس لدينا توقيت محدد لاكتشاف دواء لفيروس كورونا».وتابع: «بدأت الصين في أبحاث لتصنيع دواء لمواجهة فيروس كورونا المميت"، لافتا إلى أن بكين اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس»، قائلًا: «هناك محاولة من في الصين لمنع انتشار الفيروس في الصين بأكملها، لأنه تسبب في وفاة أكثر من 80 فردا وإصابة أكثر من 3 آلاف فرد».ولفت إلى أن هناك خطرًا كبيرًا في الصين بسبب الفيروس، الذي انتشر بشكل سريعًا بين الصينيين، مردفا: «الصين ليست بعزلة عن العالم والحياة طبيعية في مدن الصين، وفيروس كورونا انتشر في مقاطعات أخرى داخل الصين وبأعداد أقل».