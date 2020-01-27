رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

داعية سعودي للسيسي: «أدعو الله أن يطيل عمرك» (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:51 م
السيسي
السيسي
رباب الأهواني
طباعة
قال الداعية الإسلامي السعودي، عادل الحارثي، إن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والإعلام في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية هو جهاد مقدس وأجره عظيم عند الله.

أضاف الحارثي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، "المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أبجديات الإخوان التي كتبها الإرهابي سيد قطب تنص على أن البشرية كلها ارتدت عن الإسلام.

كما أوضح أن المسلمين ذاقوا الويلات من أعمال جماعة الإخوان الإرهابية وتفجير المساجد والكنائس، مشيرًا إلى أن السعودية أحبطت محاولة لتفجير المسجد الحرام والنبوي:" حسن البنا أنشأ التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية لقتل المسلمين، والجماعة تعمل على هدم الدين الإسلامي".

واختتم حديثه، قائلًا:" أدعو الله أن يطيل عمر الرئيس السيسي ليقضي على جماعة الإخوان الإرهابية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسن خضر: المتطرفون أوهموا الألمان أن المسلمين "إرهابيون" (فيديو)

ثروت الخرباوى يكتب: رسالة للرئيس المشروع القومى لتحرير الإسلام.. الآن وليس غدًا

مؤرخ فرنسى يفضح الإخوان: مجموعة من القتلة.. والقرضاوى صنيعة أمريكية

السيسى كابوس الإخوان.. معهد دولى يكشف "أجندة الجماعة" مع قطر وتركيا

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 11 دقيقة

«أبرزهم أحلام وهيفاء».. قائمة ضحايا قتيل فيلا نانسي

منذ يوم

ارتفاع مصابى حادث التصادم لـ 25 شخصًا فى أسوان

منذ ساعتين و 7 دقيقة

10 دقائق تحبس الأنفاس.. مصور فيديو «الأب الشجاع» يروي تفاصيل الواقعة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الهجرة توضح حقيقة إجلاء الجالية المصرية بالصين بسبب «كورونا»

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

الهجرة توضح حقيقة إجلاء الجالية المصرية بالصين بسبب «كورونا»

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

«الباز» يطالب بتعميم «حظر النقاب» بكل المؤسسات التعليمية

إنفوجراف

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

image description

9 حوافز لـ«الأسر النموذجية» (انفوجراف)

image description

10 شروط للسماح لعلماء الدين بالظهور في الإعلام (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

الصين: «كورونا» انتقل لمرحلة خطيرة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

دراسة: الكثيرون يجهلون ضوابط صحة العين

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

WWE تعود مجددًا إلى الشرق الأوسط عبر بوابة السعودية‎

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
المزيد

الثقافة

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر

دار الشروق تنظم حفلا للكتاب والناشرين الأربعاء

رانيا يحيى تقدم أول كتاب عن العبقري فؤاد الظاهري

أسامة السعيد يناقش «آرنكا» في معرض الكتاب