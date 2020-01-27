داعية سعودي للسيسي: «أدعو الله أن يطيل عمرك» (فيديو)

قال الداعية الإسلامي السعودي، عادل الحارثي، إن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والإعلام في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية هو جهاد مقدس وأجره عظيم عند الله.أضاف الحارثي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، "المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أبجديات الإخوان التي كتبها الإرهابي سيد قطب تنص على أن البشرية كلها ارتدت عن الإسلام.كما أوضح أن المسلمين ذاقوا الويلات من أعمال جماعة الإخوان الإرهابية وتفجير المساجد والكنائس، مشيرًا إلى أن السعودية أحبطت محاولة لتفجير المسجد الحرام والنبوي:" حسن البنا أنشأ التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية لقتل المسلمين، والجماعة تعمل على هدم الدين الإسلامي".واختتم حديثه، قائلًا:" أدعو الله أن يطيل عمر الرئيس السيسي ليقضي على جماعة الإخوان الإرهابية".