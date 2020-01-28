حظك اليوم.. برج الجدى الثلاثاء 28 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 على النحو التالي:مهنيًا: تتبدل الأمور إيجابيًا وتعاود المشاريع انطلاقتها وتشعر أن رياح التغيير تهبّ لصالحك وتُفكّك القيود وتكسر الحواجز، ويبدأ المناخ بالميل إلى الانقشاع.عاطفيًا: مهما تنوّعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ الصراحة والشفافية تبقيان الأساس المتين لهذه العلاقة الناجحة.صحيًا: أظهر قدرتك على التحمّل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سعيدة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.