مصور فيديو «الأب الشجاع»: «رجل خارق ابتسم وقرأ قرآن» (فيديو)

قال محمد أشرف، مصور فيديو واقعة احتضان أب لابنته تحت عجلات قطار إسماعيلية، إن الموجودين كانوا في حالة ذهول رهيبة، لكن يبدو أن هذا الرجل قريب من الله جدًا، متابعًا: «الأب كان يقرأ القرآن والموقف كان صعب، هذا الأب خارق وليس طبيعي».وأضاف «أشرف» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الإثنين، أن الفتاة كانت تعبر هي ووالدها من تحت القطار ولكنهم فوجئوا بتحرك القطار.وأوضح أنه بعد مرور القطار تم انتشال الفتاة وجلست داخل القطار، وكانت مصدومة، لكن الأب كان عنده قوة تحمل رهيبة، وكان يبتسم ويقول «الحمد لله بنتي اتكتب لها عمر جديد».وتابع: «أنا وأحد أصدقائي اسمه علاء صورنا الفيديو».