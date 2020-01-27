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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أبطال إفريقيا» لليد يصلون إلى مطار القاهرة (صور)

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:12 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، بعثة منتخب مصر لكرة اليد، عائدة من تونس بعد تتويجها بلقب بطولة الأمم الإفريقية، والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

واستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد، في مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، فور وصولها من تونس على متن رحلة مصر للطيران، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة ومطار القاهرة.

وتوج منتخب مصر لكرة اليد، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه على نظيره منتخب تونس مستضيف البطولة، بنتيجة 27- 23 ليتأهل لأوليمبياد طوكيو.

وتسلم منتخب مصر الجائزة المادية الخاصة ببطل البطولة والتي تقدر بـ25 ألف يورو، بينما تحصل المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 15 ألف يورو.

وبذلك يكون المنتخب المصري قد حقق البطولة السابعة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية، وهي البطولة الأولى التي يتوج بها في تونس.
«أبطال إفريقيا» لليد يصلون إلى مطار القاهرة (صور)
«أبطال إفريقيا» لليد يصلون إلى مطار القاهرة (صور)
«أبطال إفريقيا» لليد يصلون إلى مطار القاهرة (صور)
«أبطال إفريقيا» لليد يصلون إلى مطار القاهرة (صور)
«أبطال إفريقيا» لليد يصلون إلى مطار القاهرة (صور)
«أبطال إفريقيا» لليد يصلون إلى مطار القاهرة (صور)

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