سمية الخشاب تروج لـ«عريبة أنا» (فيديو)

صورت سمية الخشاب كليب "عربية أنا" في سوريا، وتتعاون فيه مع المخرجة اللبنانية راندا قديح، وهو من كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.





روجت الفنانة سمية الخشاب لفيديو كليب جديد سيطرح قريبًا، ويحمل اسم "عربية أنا"، يحث المرأة على الثقة بالنفس والإيمان بقوتها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت مفطع فيديو، ظهرت فيه بشورت أسود قصير، وقالت: "عربية أنا كليب أنتو كنتو مستنينه والحقيقة إنه هيكون مفاجأة لكل ست عربية لأنه بيتكلم عنك وبيقولك خليكي قوية خليكي واثقة من نفسك انتي أقوى من أي حد.. أنت امرأة قوية وتستحقين كل التقدير.. استنوا عربية أنا.. بحبكو".